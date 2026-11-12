Эксперт Швайба: Тема фосфорных удобрений проявляется в новом качестве

Президент Беларуси видит перспективу в развитии в стране сектора производства удобрений. Не только калийных, но также азотных и фосфорных. Это не только дополнительные экспортные перспективы, но и укрепление собственной сырьевой и производственной базы для нужд АПК.

Дмитрий Швайба, медиаэксперт:

"В режиме реального времени растут мощности по добыче и производству калийных удобрений. Существует также серьезный проект по расширению возможностей азотных удобрений. Фактически идет отработка новой площадки для строительства азотного комбината: возможности подготовки кадров, сама площадка, ее инфраструктурная составляющая - все это существует в республике. Таким образом, это может серьезно добавить и в экспортные составляющие, но самое главное - дает возможность совершенствоваться в обеспечении нужд собственного сельского хозяйства. Тема фосфорных удобрений, которая всегда оставалась за скобками, проявляется в новом качестве".