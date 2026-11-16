Эксперт: Ситуация с энергетическим обеспечением населения в Украине катастрофическая

Украина подходит к зиме неподготовленной, и пережить холода окажется чрезвычайно трудно - ситуация будет только ухудшаться.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член Совета АНО "Евразия" (Таджикистан):

"Сегодня ситуация с энергетическим обеспечением населения в Украине действительно катастрофическая. В Киеве свет подают по 8, максимум 10 часов. Сейчас уже есть заявления о том, что в зимний период, скорее всего, отключения будут длиться по 16-20 часов. А ведь надо понимать, что свет - это не просто лампочка, которая горит у вас в доме, или стиральная машинка. Это, конечно же, и насосы, то есть появляются проблемы и с водоснабжением, и с канализацией".

В Украине сейчас огромные проблемы в Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, и ситуация будет только усугубляться, - отметил эксперт.