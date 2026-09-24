Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить распространение "Радио Беларусь" на территории страны. Министерство информации Беларуси решительно осудило такие действия.

Запрет вещания "Радио Беларусь" на территории Латвии является актом грубейшей и необоснованной цензуры.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews: "Латвийские власти хотели бы оболванивать свое население сами так, как они это видят, как они это умеют, и какая-то пилюля против этого оболванивания им не нужна. Им не нужно альтернативное мнение, им не нужна свобода мнения, им не нужна свобода источников получения информации".

По словам эксперта, власти Латвии строят "цифровой концлагерь", однако делают это крайне неумело: их реальные возможности невелики. Введенные ограничения, по его оценке, носят декларативный характер и на деле ситуацию не меняют.

"Они не способны заглушить радиовещание. Они не способны подчинить себе полностью интернет. У них не получилось это сделать. У них не получилось очистить свое поле от российских телеканалов", - отметил Стариков.

Население этому противится: люди устанавливают различные устройства и продолжают смотреть российские программы в цифровом ТВ.

Что касается приграничного радиовещания, то здесь, по словам главного редактора информационного агентства Baltnews, у властей банально нет необходимых инструментов.