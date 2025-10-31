3.70 BYN
Эксперт Татищев: Медикаменты и продовольствие не могут быть объектом санкций
На неделе в Минске прошла уже третья по счету международная конференция по евразийской безопасности. В ходе выступления на форуме в Минске Президент Беларуси сформулировал четыре предметные инициативы, реализация которых не потребует серьезного обсуждения - актуальность их очевидна:
- запрет на санкции в отношении продовольствия и медикаментов;
- защита критической международной инфраструктуры;
- преодоление миграционного кризиса;
- создание пояса цифрового добрососедства.
Если говорить о медикаментах, и сказать дипломатично, то это совсем бесчеловечно. Таким мнением поделился гость "Первого информационного" аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"Те тезисы, которые глава государства озвучил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, отличаются конкретностью. Это говорит о том, что в целом пространство безопасности Евразии созрело до конкретных инициатив, до конкретных шагов. Если говорить о медикаментах, то здесь важно увидеть вот эту внутреннюю логику капитализма, при которой стоимость товара, медикамент - это, по сути, товар, на его поставки накладываются санкции и не делается разницы между одним видом товара и другим видом товара", - отметил аналитик.
Получается, что человеческая жизнь имеет определенную стоимость. Вот эта стоимость, она равна ценности. То есть, медикаменты столько-то стоят, на них можно наложить санкции, и вот эта их стоимость равна ценности. Это, конечно, логика, безусловно, бесчеловечная.
"В этом смысле и медикаменты, и продовольствие, конечно, не могут быть объектом санкций, если мы применяем какую-то гуманистическую логику. Если мы применяем логику вот такого дикого рынка, дикого капитализма, то тогда они подвергаются санкциям", - подытожил Никита Татищев.