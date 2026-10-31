Эксперт Тиханский: Жители Алешек должны получить помощь

Участие нашей страны в гуманитарной миссии в Алешках является продолжением последовательной миролюбивой политики и неизменной миротворческой позиции Беларуси.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Для нас очень важно, что эта помощь идет без деления на паспорта и по стороне границы. Жители Алешек должны получить помощь. А дальше - их выбор: уезжать или оставаться. И куда уезжать - в Украину, в Россию или еще куда-то - выбор остается за ними. Здесь наша позиция всегда была последовательной. Ведь мир начинается с людей, которые естественно страдают от войны, особенно мирное население. И гуманитарный канал не требует каких-либо политических или военных уступок, он не решает вопросов о границах - но он спасает жизни здесь и сейчас".