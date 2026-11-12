Эксперт Усубалиев: Без ОДКБ невозможно представить безопасное будущее евразийского пространства

В условиях нарастающей глобальной нестабильности роль ОДКБ в регионе заметно возрастает. Милитаризация на границах, гонка вооружений на Западе делают коллективную защиту особенно актуальной.

"ОДКБ играет ключевую роль. И, безусловно, ОДКБ решает вопросы безопасности Беларуси в первую очередь, особенно с учетом того, что идет серьезная милитаризация на границах. Это и Польша, и Балтийские страны, и в целом НАТО. Поэтому значение ОДКБ для коллективной безопасности, для национальной безопасности Беларуси и в том числе наших стран - Кыргызстана, стран Центральной Азии - не требует каких-либо особых доказательств. Это очевидно, - отметил Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. - Поэтому сейчас, с учетом того, что растут угрозы и идет серьезная напряженность, идет гонка вооружений, - очевидно, она будет только нарастать, вне зависимости от того, какие решения будут предприниматься со стороны стран Евразии. Европейцы взяли курс на милитаризацию, будут увеличиваться военные бюджеты. И в этих условиях, даже несмотря на то, что с нашей стороны есть стремление к диалогу, к сожалению, можно прогнозировать, что напряженность будет расти. И вот в этих условиях значение ОДКБ возрастает стократно. Поэтому без ОДКБ, я считаю, и как считают многие участники многочисленных площадок конференции, невозможно представить безопасное будущее нашего общего евразийского пространства".

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