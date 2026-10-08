Эксперт в сфере безопасности рассказал, как противостоять современному терроризму

На Контртеррористическом форуме, который проходит в эти дни в Минске, будет вписана новая страница в летопись сотрудничества ШОС и СНГ.

Будет дан отчетливый сигнал партнерам из других стран и международных организаций об общем стремлении повышать уровень взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а еще о продолжающемся процессе формирования многополярности и укреплении евразийского сотрудничества на основе взаимных интересов и понимания общих проблем.

Проведение такого масштабного форума в белорусской столице наглядно демонстрирует готовность Минска выстраивать новый формат диалога. Позиция Беларуси остается неизменной: терроризм - это глобальный вызов, с которым справиться можно только сообща. И только скоординированные действия союзников способны эффективно отразить современные гибридные угрозы.

"Прежде всего, я хотел бы от всего сердца поблагодарить организаторов от имени своей страны. Республика Беларусь пригласила нас - государство, которое прошло через 30 лет кровопролитной войны. Мы победили, но эти три десятилетия принесли нашему народу огромные страдания. Поэтому данный форум для нас - ценнейшая площадка, чтобы поделиться уникальным практическим опытом. Мне импонирует сам формат этого мероприятия - научно-практическая сессия, - отметил Калутантри Араччи Кайя, эксперт в сфере безопасности и противодействия терроризму (Шри-Ланка). - Против современного терроризма необходимо бороться именно так: опираясь на научный подход и выверенные практические действия. При этом стратегия противодействия должна быть комплексной. Международный терроризм пасует перед системным ответом. Радует, что сегодня весь мир движется к консолидации усилий, и ваша страна, Беларусь, выступает здесь признанным лидером. Я искренне благодарен Минску за создание такой авторитетной площадки и за вклад в искоренение террористических угроз ради мира, покоя и гармонии на нашей планете. Огромное спасибо принимающей стороне и всем коллегам из профильных ведомств".

Профессиональный диалог продолжится 8 октября в рамках совместных антитеррористических учений, где спецподразделения 6 стран (Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана) отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры.