Эксперт Василюк: ВНС - это оформленный политический голос народа

Всебелорусское народное собрание - это именно та площадка, где определяются ориентиры развития Беларуси и формируются решения, которые затрагивают интересы всего общества.

Полина Василюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Всебелорусское народное собрание - это важнейшая форма народовластия и высшая форма демократии в белорусском обществе. Это дополнительный демократический инструмент, которого нет у других государств. ВНС, по факту, - это надстройка над органами власти и своего рода оформленный политический голос народа. Это крепкая опора для государства и людей. Анализируя работу предыдущих собраний, мы четко видим, что в реалиях все принятые решения планомерно претворяются в жизнь".

Депутат Палаты представителей отметила: "Новое время диктует новые, еще более сложные правила, которые необходимо выполнять на шаг вперед". По ее словам, очень важно, что в стране существует такая уникальная форма народовластия, как Всебелорусское народное собрание, позволяющее государству и людям вместе определять судьбу страны.

"Народ всегда подскажет, а власть выполнит поставленные задачи максимально правильно во имя развития Республики Беларусь и ее людей", - сказала Полина Василюк.