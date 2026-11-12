Эксперт Великая: Космос, ИИ и киберпространство становятся сферами ответственности ОДКБ

Развитие современных технологий в безопасности - не прихоть, а необходимость, продиктованная временем и реалиями.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"В эпоху всеобщей турбулентности наша евразийская безопасность, вот это ядро, очень важна. Не случайно на протяжении последних 20 лет ОДКБ доказывает свою эффективность и результативность. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сказал, что сейчас мы наблюдаем угрозу милитаризации космического пространства, а учитывая технологии искусственного интеллекта и сокращение времени и мер на процесс принятия решения, перед человечеством появляется огромная угроза. Страны ОДКБ не случайно заявляют о необходимости усиления сотрудничества в сфере контртеррористических операций, то есть мы видим наполнение различных форматов сотрудничества нашей организации. Здесь и о биобезопасности мы также должны говорить, безусловно, и о киберпространстве, цифровой среде, космосе - это все становится сферами интереса, ответственности нашей организации".