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Эксперт: Власть в Беларуси отстаивает интересы своего народа

Власть в Беларуси отстаивает интересы своего народа. Таким мнением поделился литовский блогер Лауринас Рагельскис.

По наблюдению эксперта, наша страна идеально подходит для спокойной жизни, именно поэтому некоторые литовцы бегут в Беларусь от так называемого западного счастья.

"Смотря со стороны Литвы, главное достижение Беларуси - это то, что государство сумело удержать от эрозии экономическую, структурную и индустриальную системы, которые были созданы в советские годы. Тот фундамент, что остался, был использован для своей нынешней жизни, экономической деятельности", - подчеркнул Лауринас Рагельскис.

Беларусьэксперт