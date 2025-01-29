Эксперт: Власть в Беларуси отстаивает интересы своего народа

По наблюдению эксперта, наша страна идеально подходит для спокойной жизни, именно поэтому некоторые литовцы бегут в Беларусь от так называемого западного счастья.

"Смотря со стороны Литвы, главное достижение Беларуси - это то, что государство сумело удержать от эрозии экономическую, структурную и индустриальную системы, которые были созданы в советские годы. Тот фундамент, что остался, был использован для своей нынешней жизни, экономической деятельности", - подчеркнул Лауринас Рагельскис.