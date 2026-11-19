Собственный путь развития, опора на национальные традиции и самостоятельность в принятии государственных решений - именно эти принципы позволили Беларуси сформировать свою модель государственности.

Важную роль в этом процессе сыграло Всебелорусское народное собрание - место, где определяются стратегические ориентиры развития страны и вырабатываются решения, влияющие на ее будущее.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня благодаря в том числе решениям ВНС и тем позициям, которые там вырабатывались - на что и опирался белорусский Президент - нам удалось построить государство, которое уважают в мире. Нам удалось обеспечить социальную справедливость и достойный уровень жизни наших людей. Мы уверенно смотрим в будущее своей страны. И в этом, конечно же, заслуга Всебелорусского народного собрания и его уникальность для белорусской истории. Безусловно, это пример для многих других государств того, как можно развиваться, опираясь на свои национальные традиции и законы, не оглядываясь на каких бы то ни было советников или тех, кто желает навязать чуждые концепции развития или модели управления страной".

Не нужно бояться опираться на свое, родное. Именно такой подход принесет успех любому государству, уверен эксперт.