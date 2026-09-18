Тищенко: Высокий уровень защищенности граждан говорит о верной стратегии борьбы с преступностью

Высокий уровень чувства защищенности наших граждан, по результатам социологического исследования, говорит прежде всего о верно выбранной стратегии борьбы с преступностью, отмечают эксперты.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"Тот высокий коэффициент или процент доверия и чувства безопасности как в целом, так и на улицах наших городов, говорит о том, что государство приложило максимум усилий для того, чтобы избавиться от проблем, которые нам достались в 90-е годы. Страна сегодня фактором безопасности может гордиться, и не зря Беларусь называют островом безопасности во всем регионе. Именно безопасность является такой эмблемой Беларуси на мировой карте, в том числе среди наших соседей. Нужно отметить, что здесь кроются не только вопросы правоохранительной деятельности, но и вопросы, которые связаны с военной безопасностью. Именно комплексный подход, именно системное решение задач как на внешнем контуре, так и внутри страны, позволили получить такую высокую оценку от наших граждан. Безопасность - это то, что мы заслужили, то, что мы достигли, и то, чем мы можем гордиться".