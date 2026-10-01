Эксперт Яременко: "ИННОПРОМ. Беларусь" - форум технологического суверенитета

II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" - событие, которое объединяет лидеров индустрии.

По мнению доцента Финансового университета (Россия) Николая Яременко, это форум технологического суверенитета, где мы строим свои цепочки.

"Пока Европа занимается факультативными вопросами или вопросами, которые не являются самыми главными с точки зрения стратегии, например, карикатурный климатический активизм, Беларусь на ИННОПРОМе занимается промышленным реализмом. Промышленный реализм - это возможность построить мир, где станок намного важнее гендерной квоты, - отметил Яременко. - И тут ни про какое импортозамещение мы не говорим, это уже своего рода пересборка рынков. Фактически и Россия, и Беларусь уходят от системы, где можно было все взять и выключить условным рубильником из Брюсселя. А главное тренд - промышленность данных. Потому что кто владеет софтом для станков, тот владеет миром".