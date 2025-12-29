Эксперт Жестовская: США меняют тон в диалоге с Киевом

В риторике вокруг украинского конфликта все отчетливее просматривается смена тональности. То, что еще недавно подавалось как безусловная поддержка и громкие обещания "до конца", сегодня все чаще заменяется прагматичным и жестким разговором об интересах, ресурсах и цене помощи. Мнение эксперта.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"При Трампе Америка стала разговаривать с Киевом намного честнее. Зеленский почему-то не проявил вообще ни пинты разума и поверил в увещевания Байдена и европейских лидеров о том, что они с ним до конца, сорвут последнюю рубаху, отдадут последний евро для того, чтобы Украина одержала победу над Россией (хотя это звучит парадоксально и смешно), и для того, чтобы Зеленский и все его окружение смогли разжиться и обеспечить свои семьи на несколько поколении вперед. Вот этой риторике Зеленский когда-то поверил и вел себя действительно нагло, демонстрировал какой-то абсолютно неадекватный этикет".