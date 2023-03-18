Эксперт: Беларусь - связующий мост в налаживании новых кооперационных союзов геополитического характера

Мы помним недавний визит белорусского лидера в Китай. Недавно президент Ирана встречался с китайским лидером, то есть это говорит о том, что мы все видим формирование нового миропорядка, во всяком случае в Евразии. И это уже отчетливо проявляется. Проявляться это будет еще и в Африке, и в Латинской Америке. Мы прекрасно понимаем, что Беларусь имеет выходы на многие континенты. Но мы видим с вами, что Запад продолжает на нас давить, я имею в виду Россию и Беларусь, шантажирует нас, провоцирует, желает нашего уничтожения. Они этого даже не скрывают. То есть нам ничего не остается делать, как противостоять тем угрозам, которые исходят от Запада. И в этом отношении то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это действительно глобально значимые события. И здесь роль Беларуси является стратегически важной, поскольку она является связующим звеном и мостом в налаживании новых кооперационных союзов геополитического, геоэкономического характера.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"