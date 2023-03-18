3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эксперт: Беларусь - связующий мост в налаживании новых кооперационных союзов геополитического характера
Сегодня мы становимся свидетелями формирования новой политической конфигурации, в которой Беларусь, Иран, Россия, Китай и многие другие страны Евразии становятся участниками формирования нового геополитического союза. И визит Александра Лукашенко в Иран тому подтверждение.
Таким мнением с нашим каналом поделился политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
Мы помним недавний визит белорусского лидера в Китай. Недавно президент Ирана встречался с китайским лидером, то есть это говорит о том, что мы все видим формирование нового миропорядка, во всяком случае в Евразии. И это уже отчетливо проявляется. Проявляться это будет еще и в Африке, и в Латинской Америке. Мы прекрасно понимаем, что Беларусь имеет выходы на многие континенты. Но мы видим с вами, что Запад продолжает на нас давить, я имею в виду Россию и Беларусь, шантажирует нас, провоцирует, желает нашего уничтожения. Они этого даже не скрывают. То есть нам ничего не остается делать, как противостоять тем угрозам, которые исходят от Запада. И в этом отношении то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это действительно глобально значимые события. И здесь роль Беларуси является стратегически важной, поскольку она является связующим звеном и мостом в налаживании новых кооперационных союзов геополитического, геоэкономического характера.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ