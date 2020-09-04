Эксперт из Украины Юрий Атаманюк: Беларусь для ЕС - сырьевая база и источник дешевой рабочей силы

К чему могут привести призывы митингующих - обрушить белорусскую экономику? В частности, остановить предприятия, не покупать отечественные товары, не оплачивать услуги ЖКХ. В интервью нашему телеканалу рассказал эксперт из Украины. Он не сомневается, что сценарии развития ситуации в наших странах идентичные.