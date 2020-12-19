Мясников: Коронавирус не удастся убить полностью, но не будет осложнений, перестанут умирать люди



Каждое государство, каждый город, каждая страна вправе выбирать системы ограничения. Тем самым вы как бы фильтруйте поступления к возможностям вашей медицины. В мире всего две страны показали, что у них настолько развита медицинская помощь, которая может с этим справиться без роста смертности населения - это Беларусь и Швеция".