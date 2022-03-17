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Эксперт: Лукашенко сделал все возможное, чтобы не раскрутить маховик войны в Европе
Лукашенко сделал все возможное, чтобы не раскрутить маховик войны в Европе. Об этом заявил в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА.
Полная версия программы с Николаем Щекиным
"Александр Лукашенко сделал все возможное, особенно в первые три дня проведения спецоперации. Его действия позволили не раскрутить маховик широкомасштабной войны в Европе. В этом смысле Президент остался гарантом. Я даже не представляю, как он это выдержал. Чтобы вы знали, он несколько суток вообще не спал. Он только вел переговоры", - сказал Николай Щекин.
Аналитик констатировал: Александр Лукашенко не дал втянуть Беларусь в военные действия.
"Я думаю, что это войдет в анналы истории. Вот эта спецоперация и весь переговорный процесс Александра Лукашенко со всеми сторонами", - подчеркнул он.
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