Эксперт: Лукашенко сделал все возможное, чтобы не раскрутить маховик войны в Европе

Лукашенко сделал все возможное, чтобы не раскрутить маховик войны в Европе. Об этом заявил в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко сделал все возможное, особенно в первые три дня проведения спецоперации. Его действия позволили не раскрутить маховик широкомасштабной войны в Европе. В этом смысле Президент остался гарантом. Я даже не представляю, как он это выдержал. Чтобы вы знали, он несколько суток вообще не спал. Он только вел переговоры", - сказал Николай Щекин.