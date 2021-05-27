Эксперт-международник о тактике, которую избрал Запад в отношении Беларуси

Яков Кедми, эксперт-международник (Израиль): Во многих странах мира это обычное явление. Не всегда можно найти, кто это послал. Это по отношению к этой тревоге и взрывчатке в самолете. И когда получали такое сообщение, действия белорусских властей были такие, как обязывает международное право. Правила абсолютно четкие.