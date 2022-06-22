Эксперт: На Минские соглашения Запад пошел, чтобы спасти остатки украинской армии

На Минские соглашения Запад пошел, чтобы спасти остатки украинской армии. Об этом заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми в "Актуальном интервью" в эфире "Беларусь 1" .

"Их интересовала мировая разрядка? - спрашивает Кедми. - Нет. Они не были заинтересованы. Почему они на это пошли? На Минские соглашения они пошли в то время, чтобы спасти остатки украинской армии, которая иначе могла быть разбита и добита".