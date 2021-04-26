Эксперт о белорусско-японском сотрудничестве в преодолении последствий аварий в Чернобыле и Фукусиме

Белорусский опыт ликвидации последствий после аварии на Чернобыльской АЭС оказался востребован и в Японии, которая тоже пережила трагедию в Фукусиме. Кстати, на помощь белорусам после аварии одними из первых пришли именно японцы.



О взаимодействии двух стран нашему телеканалу рассказал кавалер ордена Франциска Скорины профессор Сюнъити Ямасита.



Сюнъити Ямасита, профессор Института радиологических исследований Национального института квантовой и радиологической науки и технологий Японии: "Помните, что у вас есть друзья и в пострадавших от Чернобыля странах, и в Нагасаки, и в Хиросиме, и в Фукусиме. Не забывайте это. После чернобыльской аварии прошло уже 35 лет, так что молодое поколение вряд ли помнит, как это было. Но вот происходит авария в Фукусиме.



Мы договорились о помощи в преодолении последствий аварий в Фукусиме, в том числе с учетом опыта, полученного после Чернобыля.

Япония и Беларусь, как две страны, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, оказывают взаимную помощь, используя для этого опыт прошлого, и являются очень важными партнерами. Поэтому я считаю очень важным оставлять будущим поколениям тщательно проверенные научным путем знания о происходящих событиях и принимать решения, опираясь на эти знания".



