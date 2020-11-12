Эксперт о необходимости соблюдения масочного режима

По словам специалистов, пик заболеваемости коронавирусом может быть преодолен уже в ближайшее время. При этом некоторые ученые нынешний рост второй волной не называют. На данный момент это естественное сезонное повышение.

Сейчас главное - защитить себя и других. И масочный режим здесь - одна из самых действенных мер. Она уже доказала свою эффективность. Таким мнением с нами поделился и. о. директора Научно-исследовательского института гриппа в России Дмитрий Лиознов.

