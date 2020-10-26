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Эксперт о выборах в Украине: Команда Зеленского получила красную карточку
Глава харьковской городской организации Андрей Лесик в интервью нашему телеканалу высказал убеждение, что люди разочарованы теми действиями, которые предпринимаются внутри страны. По его словам, Украина с каждым днем становится все более и более зависимой от Запада и уже превратилась из самостоятельного промышленного государства в сырьевой придаток Европы.
Эксперт о выборах в Украине: команда Зеленского получила красную карточку
Ключевой задачей, наверное, было легализовать путем псевдоопроса, который не имеет никакого юридического значения, присутствие иностранных баз на территории Украины. Это вопрос Будапештского меморандума. По сути хотят внести изменения в ст.17 Конституции, чтобы разрешить присутствие иностранных баз на территории нашей страны.
Они планируют из Украины сделать какой-то полигон. Выяснение отношений руками украинцев на территории Украины против России. Это все, что нужно знать, что у нас происходит. Наш пример должен стать прививкой в том числе против тех событий, которые происходят в Беларуси. Сохраните то, что у вас есть, потому что никакая Европа, никакой Запад вам никогда не поможет. Они преследуют исключительно свои интересы".
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