Эксперт о выборах в Украине: команда Зеленского получила красную карточку

Глава харьковской городской организации Андрей Лесик в интервью нашему телеканалу высказал убеждение, что люди разочарованы теми действиями, которые предпринимаются внутри страны. По его словам, Украина с каждым днем становится все более и более зависимой от Запада и уже превратилась из самостоятельного промышленного государства в сырьевой придаток Европы.

Они планируют из Украины сделать какой-то полигон. Выяснение отношений руками украинцев на территории Украины против России. Это все, что нужно знать, что у нас происходит. Наш пример должен стать прививкой в том числе против тех событий, которые происходят в Беларуси. Сохраните то, что у вас есть, потому что никакая Европа, никакой Запад вам никогда не поможет. Они преследуют исключительно свои интересы".