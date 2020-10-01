Эксперт о выборе Беларуси в качестве мишени для раскачивания ситуации

Ситуацию в Беларуси стоит расценивать исключительно как вмешательство во внутренние дела со стороны западных соседей, она подпитана финансированием протестов. Такую точку зрения нам высказал авторитетный латвийский политолог. По его мнению, победителем из нынешней ситуации выйдет лишь белорусский народ, который не дал внешним силам ослабить (или даже уничтожить) белорусское государство.