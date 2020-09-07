Эксперт об экономической "Точке невозврата"

Не прекращаются попытки "невероятных" дестабилизировать обстановку в стране. Совершенно не думая о последствиях. Призывы протестующих к забастовкам - лишь обрушат белорусскую экономику. Остановка предприятий - даже на непродолжительное время - может привести к их банкротству.



При таком сценарии Беларусь может выйти из торговой игры и потерять свои позиции на рынке. Мнение украинского экономиста (подробности в видео).

