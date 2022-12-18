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Эксперт объяснил, почему прощаемся с долларом
В проекте "В теме" на YouTube-канале БелТА общественный деятель, экономист и публицист Михаил Хазин рассказал о создании новых систем ценообразования и почему модель процентщиков больше не работает.
"Мы должны создавать новые системы ценообразования. Если это будет рубль, то как быть с Турцией, Ираном? У нас нет рублевого кредита на сегодня, к сожалению. Это политика Центробанка. Поэтому надо создавать Центробанк евразийский и ему выпускать новую валюту. Раз уж мы не можем изменить руководство российского Центробанка, я эту ситуацию вижу так", - сказал Михаил Хазин.
Эксперт добавил: "С долларом мы прощаемся автоматически, потому что модель процентщиков больше не работает. Процентщики - это физические лица, которые получили себе то счастье, которое было у алхимиков, - печатный станок. Алхимики хотели получать из пробирки золото, а эти печатают доллары. Но ключевая проблема в том, что этот механизм сегодня требует от Соединенных Штатов Америки поддержания ресурсов, которые превышают ту пользу, которую они от нее получают с 2008 года. Ну и зачем Соединенным Штатам Америки сегодня поддерживать этот механизм? Это бред какой-то, поэтому они его порушат".
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