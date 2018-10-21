Эксперт по кибербезопасности Паван Дуггал о законодательной базе Беларуси в IT-сфере

На глобальной торговой площадке "Амазон" появилась книга знаменитого эксперта по кибербезопасности Павана Дуггала. Он тщательно изучил деятельность белорусского Парка высоких технологий, а также революционный Декрет Президента № 8 "О развитии цифровой экономики". И написал масштабную рецензию.

По сути, это первый белорусский закон, по которому признанные мировые эксперты написали книгу, опубликовав на всемирно известной интернет-площадке. В эксклюзивном интервью нашему каналу Паван Дуггал признался: ему действительно было интересно анализировать законодательную базу Беларуси в IT-сфере. Эксперт уверен: наша страна еще долгое время будет примером для многих.

Бурный интерес к криптовалютам и технологии блокчейн во всем мире стал проявляться как раз после подписания Президентом Декрета "О цифровой экономике" в конце прошлого года. По сути, это волевое решение стало отличной рекламой для страны на мировой арене.

По мнению аналитиков, сейчас интерес к блокчейну и криптовалютам слегка угасает, но главное сделано: произошел резкий скачок в развитии всей IT-отрасли. В Беларусь теперь приходят IT-гиганты из разных сфер со всего мира. Только за 9 месяцев этого года в Парк вступило около 200 резидентов - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. По состоянию на сентябрь экспорт вырос на 40%, и это без учета новых резидентов.