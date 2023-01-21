Эксперт: Применительно к вооружению и технике слово "старый" нельзя употреблять

Белорусские войска оснащены тем же, чем и армия Российской Федерации. На вооружении состоят и самые современные, самые передовые комплексы, и модернизированные комплексы советского производства. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

Специалист считает, что применительно к вооружению и технике слово "старый" нельзя употреблять, потому что, несмотря на точто онимогутбыть устаревшими морально или технически, но эффективно смогут выполнять задачи.

Ситуация в зоне СВО, по словам Чернобая, показывает, что сейчас там задействовано вооружение и 50-х годов, и 70-х, и современное.

Аналитик отметил еще один момент: сейчас самый простой, самый дешевый беспилотник по своей значимости не уступает самой современной, самой технологически оснащенной ракете. "Никогда не знаешь, что можно получить от этой воздушной цели. Поэтому стирается такая грань, и наши силы ПВО выполняют в том числе и функции противоракетной обороны", - сказал эксперт.