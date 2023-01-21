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Эксперт рассказал, для чего проводятся летно-тактические учения Вооруженных сил Беларуси и России

Геополитическая напряженность диктует свои правила. Беларусь последовательно выступает за диалог и формирование новой архитектуры безопасности. В сложившейся ситуации важно держать руку на пульсе. Подразделения Вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять свои задачи на летно-тактических учениях.

Каково их предназначение, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай (подробности в видео).

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