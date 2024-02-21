Эксперт рассказал, как Беларусь собирается противостоять провокациям Запада, как работает отечественный ВПК

Представители коллективного Запада не впервой стоят на холмах и распределяют наши территории. Не реагировать на это - значит повторить ошибки прошлого. Беларусь модернизирует армию с учетом опыта текущих конфликтов. Президент уделяет этому особое внимание. Тезисы главы государства традиционно широко обсуждают в общественно-политической среде Беларуси. Безопасность - тема, которая волнует буквально каждого.

На белорусской границе реализуются самые масштабные учения НАТО за последние десятилетия, редко у наших соседей обходится без случайных провокаций. У всех на слуху польские вертолеты, которые нарушали воздушное пространство и нелепые попытки оправдаться со стороны официальной Варшавы. Но на этот раз все значительно серьезнее. Александр Лукашенко озвучил вероятные планы западных спецслужб по организации провокации в отношении поляков, в которой намереваются обвинить Беларусь и Россию. Зампредседателя белорусской партии "Белая Русь" Андрей Басак рассказал, с какой целью Президент опубличил эти разведданные?

Глава государства неслучайно озвучил это, потому что он хотел показать, что мы видим, знаем и принимаем определенные меры. Информация, которая была озвучена главой государства, направлена прежде всего на предупреждение эскалации и свидетельствует о том, что мы готовы принимать соответствующие меры реагирования на все возможные провокации. Ну, и, конечно же, это посыл и польскому обществу, и всему прогрессивному обществу, которое выступает за диалог и против применения военной силы. Андрей Басак, зампредседателя белорусской партии "Белая Русь"

Глава КГБ озвучил, что в отношении нашей страны работают все виды разведки. Пытаются вербовать белорусов, есть конкретные прецеденты. По словам Андрея Басака, передача любых разведданных иному государству называется у нас в стране предательством: "Какое у нас отношение к предателям? В принципе, как и у всего мира. Давайте вспомним недавний пример из нашей истории. В 2020 году один из офицеров передал информацию ограниченного пользования в один из экстремистских Telegram-каналов. В результате получил 17 лет лишения свободы".

Если граждане видят, что в отношении их происходит попытка подкупа, шантажа, то стоит обратиться в правоохранительные органы, Комитет государственной безопасности. Там будет оказана правовая помощь, чтобы не допустить печальных последствий.

Глава государства сделал особый акцент на преобразовании армии с учетом опыта современных конфликтов. Вопрос создания средств для подавления вражеских беспилотников выходит на первый план. Андрей Басак рассказал, какую роль в этом плане играет опыт белорусских специалистов и развитие отечественного ВПК.

Президент четко отметил, что сейчас на первый план выходит дроновая составляющая. Для защиты войск и объектов необходимо применять современные средства радиоэлектронной борьбы. Андрей Басак