Эксперт рассказал о развитии союзной экономики

Беларусь и Россия эффективно отвечают на санкционные вызовы. Но не время расслабляться. Впереди еще большая работа. Приоритетная сфера - микроэлектроника. Здесь мы сможем добиться успеха благодаря мощной научной школе и кадровому потенциалу Союзного государства. Так считает декан экономического факультета МГУ Александр Аузан (видео).