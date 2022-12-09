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Эксперт рассказал, почему евро исключат из валютной корзины в Беларуси
Заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев рассказал, что решение исключить евро из валютной корзины продиктовано тем, чтотоварооборот Беларуси со странами Европейского союза сокращается и операций на бирже становится меньше, пишетsb.by.
По словам эксперта, в сложившейся ситуации виноват исключительно Евросоюз.
"Виноват в этом ЕС, который решил путем санкций обрезать все экономические связи с Беларусью. Соответственно, у нас сократился торговый оборот, причем очень существенно. Расчеты в евро снизились настолько, что сегодня эта валюта не является важным платежным инструментом для Беларуси. Поскольку наша страна переориентировалась в своем товарообороте и взаимных расчетах на валюты дружественных стран, мы заменили евро. Теперь у нас три валюты в корзине: российский рубль, доллар США и китайский юань", - сказал Алексей Беляев.
Эксперт заметил, что если объемы торговли Беларуси с ЕС сокращаются, то с Россией, наоборот, увеличиваются, поэтому Национальный банк принял решение увеличить долю российского рубля в валютной корзине за счет исключения из нее евро.
"Взаимный объем торговли с Россией резко увеличивается. При переходе на расчеты в собственных валютах евро нам и не нужен, -обратил внимание Алексей Беляев. - Исключение евро из корзины не значит, что сейчас население должно избавиться от этой валюты".
Эксперт подчеркнул, что евро как платежный инструмент Беларуси становится все менее востребованным, поэтому в долгосрочной перспективе тем, кто занимается валютными операциями, инвестициями, следует задуматься о смене валют.
"Бояться не нужно. Ничего не происходит с точки зрения экономической стабильности и безопасности Беларуси", –заключил Алексей Беляев.
Фото:pixabay.com
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