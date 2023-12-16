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Эксперт рассказала, как повысить узнаваемость Беларуси в ОАЭ

Эксперт рассказала, как повысить узнаваемость Беларуси в ОАЭ

Платежеспособность и высокий уровень потребительской и покупательской способности ОАЭ привлекают не только Беларусь, но и другие государства, стремящиеся налаживать партнерство с Эмиратами, но вместе с тем попасть на этот рынок непросто. Насколько Беларусь способна выдержать конкуренцию? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказала Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

По ее словам, на сегодняшний день в связи с дружескими отношениями между лидерами государств у Беларуси не сказать, что премиальные условия, но серьезный старт есть.

"Конкуренция не просто высока, я бы сказала, что она жесткая, одна из самых высоких в мире. Поэтому нам очень важно выстраивать два трека: это имиджевый (он всегда имеет место быть в деловых контактах) и деловая репутация, - отметила Ольга Лазоркина. - Имиджевая составляющая у нас пока немного отстает. Когда речь заходит о деловой репутации, о нашей надежности, то здесь мы на десять очков впереди. А вот что касается имиджа, узнаваемости нашей страны на международной арене и в регионе в частности, здесь мы немного еще проседаем, и эту составляющую нужно очень серьезно усилить. Издесь должна быть коллективная работа: Дни культуры, информационные дни Беларуси, нужно усиливать свое информационное присутствие".

И только когда будет высокий уровень узнаваемости, тогда и будет рекламироваться деловая репутация, добавила эксперт.

Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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