Эксперт рассказала, как повысить узнаваемость Беларуси в ОАЭ

Платежеспособность и высокий уровень потребительской и покупательской способности ОАЭ привлекают не только Беларусь, но и другие государства, стремящиеся налаживать партнерство с Эмиратами, но вместе с тем попасть на этот рынок непросто. Насколько Беларусь способна выдержать конкуренцию? Об этом в проекте " Вопрос номер один " рассказала Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Конкуренция не просто высока, я бы сказала, что она жесткая, одна из самых высоких в мире. Поэтому нам очень важно выстраивать два трека: это имиджевый (он всегда имеет место быть в деловых контактах) и деловая репутация, - отметила Ольга Лазоркина. - Имиджевая составляющая у нас пока немного отстает. Когда речь заходит о деловой репутации, о нашей надежности, то здесь мы на десять очков впереди. А вот что касается имиджа, узнаваемости нашей страны на международной арене и в регионе в частности, здесь мы немного еще проседаем, и эту составляющую нужно очень серьезно усилить. Издесь должна быть коллективная работа: Дни культуры, информационные дни Беларуси, нужно усиливать свое информационное присутствие".