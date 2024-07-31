Эксперт: В 2023 году Беларусь посетили более 5 млн иностранных туристов

В 2023 году нашу страну посетили более 5 млн иностранных туристов. Это с учетом индивидуальных туристов. И мы видим, что турпотоки растут. Конечно, недружественные действия наших западных партнеров привели к тому, что происходит диверсификация рынков. И сегодня мы активно работаем с регионами Российской Федерации. К примеру, только авиарейсы у нас соединяют город Минск и нашу страну с 18 регионами Российской Федерации. А в самом успешном 2019 году, который мы сейчас берем как точку отсчета, только с 9 регионами у нас было налажено авиасообщение. Активно у нас включаются посещения нашей страны жителями стран СНГ - Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.

Олег Андрейчик