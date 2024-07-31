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Эксперт: В 2023 году Беларусь посетили более 5 млн иностранных туристов

Эксперт: В 2023 году Беларусь посетили более 5 млн иностранных туристов

Беларусь в 2023 году посетили туристы из 174 стран. При этом объем экспорта туристических услуг превысил 200 млн долларов. О прогнозах на 2024 год, рассказал заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик в новом выпуске "Экономической среды".

В 2023 году нашу страну посетили более 5 млн иностранных туристов. Это с учетом индивидуальных туристов. И мы видим, что турпотоки растут. Конечно, недружественные действия наших западных партнеров привели к тому, что происходит диверсификация рынков. И сегодня мы активно работаем с регионами Российской Федерации. К примеру, только авиарейсы у нас соединяют город Минск и нашу страну с 18 регионами Российской Федерации. А в самом успешном 2019 году, который мы сейчас берем как точку отсчета, только с 9 регионами у нас было налажено авиасообщение. Активно у нас включаются посещения нашей страны жителями стран СНГ - Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.
Олег Андрейчик

Экспорт по статье поездки составил 606 млн долларов. В 2022 году экспорт составлял 497 млн долларов.

"И мы видим сегодня, что эти темпы сохраняются. По итогам 5 месяцев у нас рост идет к уровню аналогичному 2023 года - 121 %. Уже более 90 млн долларов по экспорту туристическому мы прибавляем. Соответственно, и потоки туристические тоже растут", - отметил Олег Андрейчик.

Если рассматривать лечебно-оздоровительный туризм, за первое полугодие 2024 года рост экспорта туристических услуг составил 22 %. "Уже более 109,5 тыс. иностранцев приехало в первом полугодии. А по выручке услуги вовсе выросли на 37 %", - добавил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Подробнее о том, чем привлекает отдыхающих Беларусь туристическая, сколько зарабатываем, какая есть инфраструктура и насколько качественные оказываются услуги, смотрите в новом выпуске "Экономической среды".

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