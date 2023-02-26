Эксперт: Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина в новых условиях сыграет очень важную роль

Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина в новых условиях сыграет очень важную роль и положит начало качественному этапу двустороннего сотрудничества. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Китайцы не хотят биться лбом в стену и открыто нарушать международные санкции или привлекать вторичные санкции, говорит эксперт. "Но факты - упрямая вещь, а цифра еще более упрямая вещь. Мы видим, что, например, в отношении с Россией, несмотря на все эти санкции, первичные и вторичные, третичные, товарооборот растет какими-то фантастическими темпами, - отметил он. - В прошлом году, по нашей статистике, 185 миллиардов долларов, по китайским данным - вообще 190 млрд долларов".

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Беларусь лежит на главной железнодорожный магистрали "Шелкового пути", которую китайцы называют "Новый континентальный мост". Российский участок железной дороги этого "Шелкового пути" китайцы называют "золотым звеном", белорусский участок является "золотым звеном" тоже, уверен востоковед.