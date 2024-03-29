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Экспертно-медийный форум Союзного государства проходит в Москве
Роскосмос и Академия наук Беларуси работают над многоспутниковой группировкой, а образовательные платформы готовы к разработке Университета Союзного государства. В Москве проходит экспертно-медийный форум. Представители Роскосмоса, министерств образования двух стран и научного сообщества сверяют часы к 25-летию единения народов Беларуси и России. Уже с сентября впервые граждане России смогут дистанционно поступить во все вузы Беларуси на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ. Ведется работа и в учреждении нового Союзного учебного заведения.
Сегодня ученые Беларуси и России совместно работают над проектами в областях искусственного интеллекта, здравоохранения и экологии. Ответственность в финансировании стратегических разработок берет на себя государство.
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