Экспертно-медийный форум Союзного государства проходит в Москве

Роскосмос и Академия наук Беларуси работают над многоспутниковой группировкой, а образовательные платформы готовы к разработке Университета Союзного государства. В Москве проходит экспертно-медийный форум. Представители Роскосмоса, министерств образования двух стран и научного сообщества сверяют часы к 25-летию единения народов Беларуси и России. Уже с сентября впервые граждане России смогут дистанционно поступить во все вузы Беларуси на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ. Ведется работа и в учреждении нового Союзного учебного заведения.