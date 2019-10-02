Экспертное мнение армянского профессора Татула Манасеряна о встрече лидеров стран ЕАЭС

Главное политическое событие минувших дней - саммит глав государств ЕАЭС. Напомним, лидеры "евразийской пятерки" обсудили в том числе и самые острые темы изъятий и ограничений. Их в экономическом союзе насчитывается уже более полусотни. А количество барьеров приближается к двум десяткам.



Темы действительно наболевшие. Да и тенденция тревожная, особенно для экспортоориентированной Беларуси. Александр Лукашенко обратил на нее особое внимание и во время официальных переговоров, и на полях саммита, общаясь с прессой. Очевидно, что в будущем году во время председательства нашей страны этой проблеме будет уделяться самое пристальное внимание. Большую роль в развитии ЕАЭС играет и уровень контакта с третьими странами. Вчера было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли с Сингапуром, а договоренности с Ираном вступят в силу в конце этого месяца. В общем, центр континентальной интеграции остается и для участников, и для партнеров очень состоятельным и привлекательным проектом.



Как международные эксперты оценивают его перспективы, а также белорусские инициативы в ЕЭАС? Об этом мы спросим у профессора из Армении, доктора экономических наук, руководителя исследовательского центра "Альтернатива" Татула Манасеряна (видео).