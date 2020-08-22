Экспертное мнение о белорусской экономике от Петра Своика

Забастовки, к которым призывают некоторые телеграм-каналы, могут привести к необратимым последствиям. Это потери для целых предприятий, которые не могут не отразиться на заработных платах честных работников. И конечно, еще один важный аспект - падение инвестиционной привлекательности. Не поддаваться на провокации призывает все больше аналитиков из-за рубежа.





