Задержание боевиков под Минском: мнение экспертов

Информация о задержании участников неофициальной военной организации Вагнера на территории Беларуси получила огромный резонанс. Пока все детали выясняют правоохранительные органы, мы попросили экспертов высказать свое видение ситуации. Передаем слово Александру Смирнову.







Здравствуйте. Появление на территории независимого государства представителей иностранной частной военной компании - повод задуматься. Появление целого взвода боевиков во время главной политической кампании - повод забеспокоиться, в первую очередь - об общественной безопасности. Для тех, кто не знает, небольшая информация о том, что такое ЧВК Вагнера.



- Факт нахождения на территории Беларуси фактически частной армии как должен восприниматься со стороны государства? У меня в первую очередь вопрос к вам, Николай Евгеньевич.

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Вспомним реакцию официальной Москвы. Песков заявил, что задержанные россияне якобы летели через Минск в Стамбул и опоздали на рейс. Эту версию вчера проверили наши коллеги с телеканала ОНТ - оказалось, что у группы было 4 упущенных возможности улететь в Турцию за это время. Причем в этом же материале прозвучало, что сами россияне во время показаний не сказали точно, куда они направлялись: кто-то в Азию, кто-то в Африку и даже на Кубу. О чем может говорить такая несогласованность у военных людей?





В Африку через Северный полюс

С российской стороны уже звучат удивительные посылы, что задержание и вовсе едва ли не срежиссировано. Но у меня возникает один вполне логичный вопрос: говоря простым языком, зачем лететь в Африку через Северный полюс? И главное - зачем? Тем более что на территории России есть масса точек, откуда можно спокойно вылететь в ту же Турцию - и будет даже ближе.Летать из Минска, конечно, никто не запрещает. Но, учитывая военную специфику, могли бы, наверное, и предупредить по определенным каналам. Вопрос вам как к военным -как обычно действуют страны, если нужно перебросить военных через территорию иностранного государства?

- Глава Совбеза Андрей Равков уже озвучил, что по специализации задержанные - снайперы, саперы-подрывники и айтишники. Николай Евгеньевич, на что способно 3 десятка подготовленных и управляемых человек с такого рода компетенциями?

Олег Макаров:

Конечно, сомнительно выглядит ситуация, что эти люди не знали, что они летят в страну, где проходит политическая кампания и достаточно есть в связи с этим общественного и прочего напряжения. И в этих условиях иные государства понимают, что надо принимать меры предосторожности или какие-то движения, которые не были бы расценены двояко. Что касается самого перемещения, да, оно тоже выглядит сомнительно, и пропущенные рейсы – это, в общем-то, не очень профессионально выглядит.

Николай Бузин:

Это было как вариант, провокация, заказанная кем-то третьим, четвертым лицом через подставных лиц. Можно говорить и об этом.

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Может быть, стоило просто-напросто предупредить по каким-то определенным каналам, через спецслужбы, что едут люди вот такого контингента?

Николай Бузин:

Это самое логичное решение. В общей сложности в мире сегодня имеется более 450 компаний, частных военных компаний. И вопросы переброски, решение задач - это уравнение со многими неизвестными. И, не располагая информацией, пытаться спрогнозировать либо предвосхитить, предсказать направленность, цель, задачи, мы пока не можем.

Олег Макаров:

Что касается заявлений российской стороны, я хотел бы обратить внимание на заявление руководителя службы внешней разведки, на взвешенный, спокойный подход к тому, что надо разобраться, и надежду, что Минск и Москва разберутся с этим инцидентом. Мне кажется, что в такой тональности спокойной надо и разбираться, потому что ситуация серьезная. Нахождение на нашей территории такого контингента является не шуткой, особенно в это время.

Вопрос национальной безопасности

- Вы знаете, на этом фоне не удивительным кажется, что Глава государства столько внимания уделяет военным, правоохранителям и достаточно часто, подчеркиваю, лично посещает воинские части. Некоторые пытаются это представить как агитационные поездки Президента. Но как показывает практика, готовым нужно быть ко всему. Современные угрозы небезосновательны, как Вы считаете?

Николай Бузин:

Взрывоопасный потенциал есть практически во всех государствах. Это необходимость просто-напросто в сегодняшних условиях и обстановке четко понимать, какая у тебя есть военная организация, что она может, какие задачи она способна решить, способна ли она выполнить задачи по обеспечению национальной безопасности и по обеспечению военной безопасности. А это однозначно требует близкого общения с представителями вооруженных сил, с представителями Министерства внутренних дел, с представителями Комитета государственной безопасности, Госвоенпрома. То есть, защита государства - это комплексная задача, и наш Президент, понимая эту проблему, понимая эту необходимость, выполняет свои конституционные обязанности. Всегда говорили: там, где нет войны, там будет развитие. Если будет война -на этом закончатся все достижения любого государства. Поэтому это не пафос, это необходимость".

Олег Макаров: