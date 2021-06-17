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Экспертное сообщество обсуждает новый механизм управления страной в экстренных случаях
Активно обсуждает новый механизм управления страной в экстренных случаях и экспертное сообщество. Политологи и аналитики не сомневаются в том, что вопросы защиты суверенитета в нынешней геополитической ситуации актуальны как никогда.
Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении, и многие внешнеполитические силы пытаются использовать различных внутренних собственных контрагентов внутри Беларуси для организации, в том числе попыток государственного переворота, захвата власти и геополитической переориентации страны. В связи с этим данный закон будет обеспечивать суверенитет и независимость страны, противодействие любым возможным формам вмешательства во внутренние дела, либо неконституционного свержения легитимной власти в стране. Для простых людей данный закон означает только следующее, что каких-то экстраординарных действий в нашей стране политического характера будет намного меньше, чем то, когда не существует вот этих естественных нормальных правовых форм обеспечения суверенитета и независимости страны.
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