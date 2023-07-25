Экспертное сообщество продолжает обсуждать итоги переговорного марафона лидеров Беларуси и России

Заявления лидеров Беларуси и России - это сигнал Западу с предостережением от дальнейшей эскалации конфликта, а встреча и такое тесное общение, в том числе и вне официального протокола, говорит о крепких позициях Союзного государства. Экспертное сообщество не только стран нашего региона продолжает обсуждать тезисы президентов и подводят итоги питерских сверхнасыщенных переговоров, которые начались для Александра Лукашенко и Владимира Путина в это воскресенье и завершились сегодня.



В аэропорт Пулково наш Президент прибыл на вертолете "Россия", в Минск вернулся на самолете "Беларусь" - вот такой союзный симбиоз. Повестка широкая. Работа, к слову, началась буквально с первых метров на братской российской земле с обсуждения отдельных деталей сотрудничества с губернаторами.

В Константиновский дворец лидеры прибыли на одной машине, за рулем был Президент России. К слову, формат такой не новый, совместные переезды "за рулем" лидеры практикуют. Итак, главные акценты марафона переговоров - экономика Союзного государства и безопасность у его границ. Открытая часть официальной встречи прозвучала громко и обсуждается до сих пор.

Так, Александр Лукашенко дал подробную оценку важным событиям, которые происходят внутри и вокруг Беларуси и России: ситуация на западных границах, перспективы "Вагнера". Президент акцентировал внимание на ходе специальной военной операции и отметил успехи российских войск в СВО. В то же время Польша концентрирует силы на Востоке, в том числе у белорусских границ. Все движения зафиксированы.





Петр Петровский, политический аналитик: Республика Беларусь является надежным союзником Российской Федерации. Более того, Путин признал, что любое нападение или акт агрессии в отношении Беларуси - это акт агрессии в отношении и России. Союзное государство работает, мы видели, что на саммите НАТО это было признано. На уровне Союзного государства было признано неприемлемым любая форма расчленения Украины, либо создание марионеточного режима в Западной Украине, потому, что это гибридная форма расширения НАТО, расширения западной экспансии на территории Украины. Это фактическое нарушение территориальной целостности Украины. Здесь главная задача не то, чтобы Польша либо какая другая страна НАТО увеличила свою территорию, а главная задача, что была принята на СВО, - денацификация и демилитаризация.

Алексей Зубец, политический аналитик (Россия): Если давление на Беларусь и попытка организовать силовое противостояние на границе или на территории самой Беларуси это уже история на грани ядерного инцидента, то, наверно, ни поляки, ни литовцы, ни кто либо еще дважды подумают, прежде чем пойти на такие действия. Я думаю, что заявления Путина - это шаг в сторону того, что наши западные соседи одумались и поняли, что они вступили на путь, который может привести их к совершенно неожиданным и очень тяжелым последствиям.

Что касается экономических вопросов, то все планы белорусско-российского сотрудничества реализуются. И учитывая санкционное давление, как никогда союзники должны опираться на взаимную поддержку.





Василий Колташов, политический аналитик (Россия): Только сотрудничество, сближение и интеграция (Союзное государство как раз является образцом такой интеграции, возможности и потенциала такой интеграции) - это правильное направление и путь. Именно поэтому Запад с такой ненавистью смотрит на Беларусь и Россию. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе понимают, что если Россия и Беларусь будут и далее соединять свои усилия по экономическому развитию, реализации социальной политики, это даст очень опасный пример остальному миру, приведет к быстрому развитию Союзного государства, общего рынка, пространства, системы.





Вадим Гигин, политический аналитик: Кооперация между Беларусью и Россией возросла. Союзное государство создало платформу, благодаря которой мы можем совместно преодолевать негативные последствия санкций, а они есть. Экономика лежит в основе системы национальной безопасности - это всегда подчеркивает Лукашенко. Но сейчас важно, чтобы мы не замыкались только на Союзном государстве, этот совместный потенциал, которого мы достигли, мы транслировали извне, выходили на новые внешние рынки.