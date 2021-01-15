Экспертное сообщество продолжает обсуждать новые кодексы по вопросам административной ответственности

Меры отличаются профилактической и предупредительной направленностью. При этом новые документы нацелены на либерализацию административной ответственности. Напомним, изменения в законодательство подготовлены по поручению главы государства. Нововведения прошли общественное обсуждение, к их разработке был привлечен широкий круг специалистов и экспертов из разных сфер деятельности. Какие изменения внесены в обновленные кодексы, сегодня наш корреспондент Юрий Шевчук спросил у начальника управления профилактики МВД Олега Каразея.