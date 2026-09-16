Эксперты о социсследовании: итоги позволяют сделать выводы о народной поддержке политического курса

Краткий пересказ от ИИ

Подавляющее большинство белорусов доверяют Президенту. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования.

Изучение общественного мнения проводилось с июля по август 2026 года Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Респонденты были опрошены во всех регионах нашей страны.

В результате 87,6 % наших соотечественников выразили доверие Президенту. Затруднились ответить 10,2 % опрошенных и всего 2,2 % респондентов ответили отрицательно.

Политическая зрелость и субъектность белорусского общества позволяют гражданам оценивать эффективность системы государственной власти по конкретным делам. Мир для белорусов выступает базовой ценностью, и усилия Президента по его сохранению высоко ценятся в обществе.

По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90 % опрошенных успешно оценивают деятельность главы государства, 8,9 % затруднились ответить, и всего 1,1 % ответили отрицательно.

Также 89,8 % опрошенных положительно оценивают деятельность Президента по сохранению мира в стране на фоне напряженной международной обстановки. Граждане ценят последовательную позицию официального Минска. Она опирается на дипломатию и миротворческие инициативы.

Политику Президента по сохранению социально-экономической ситуации в стране считает успешной 73,5 % наших соотечественников. Люди трезво оценивают обстановку и ценят поступательное развитие страны.

Эксперты уверены, что полученные данные позволяют сделать выводы о народной поддержке политического курса, который реализует Александр Лукашенко. К тому же безопасность уже стала брендом нашей страны.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Я хотел вспомнить один интересный сюжет из жизни. Как-то мы принимали в стенах Гродненского университета двух польских профессоров - одного из Белостока, второго из Варшавы. После того как официальные мероприятия завершились и прошли вечерние встречи, на утро эти товарищи поделились очень интересным наблюдением. Они сказали: "Пан Николай, у вас удивительный город и удивительная страна в целом. Мы вечером гуляли по улицам Гродно, видели много молодых и пожилых людей. Все они были абсолютно веселые, жизнерадостные и позитивные. У нас не возникло никаких проблем с тем, чтобы о чем-то с ними пообщаться, поговорить". И, вспоминая свой Белосток и свою Варшаву, один из профессоров признался: "Я у себя дома, если мне нужно куда-то выйти вечером, часиков в 9-10, десять раз подумаю, стоит ли это делать, и на 11-й раз приму решение остаться дома. А здесь, у вас, мы спокойно гуляли". И это касается не только Гродно, это касается абсолютно всех наших населенных пунктов: они гуляли и чувствовали себя в полной безопасности".

Аналитики отмечают, что полученные данные в ходе социсследования позволяют сделать выводы о трансформации тенденции в формировании коммуникации между гражданами и системой государственной власти на разных уровнях.

Светлана Алейникова, доктор политических наук, аналитик БИСИ:

"Основные тенденции, которые выявило социологическое исследование, демонстрируют важный сдвиг в общественном сознании и новый механизм формирования доверия к государственным институтам. Сегодня оно проявляется прежде всего через готовность граждан взаимодействовать с властью. Формируется качественно новый уровень отношений между обществом и государством, где уровень доверия напрямую связывается с результатами конкретного взаимодействия и личным опытом людей. Здесь прослеживается важное различие между республиканским и местным уровнями. Высшие эшелоны власти гражданин оценивает как государственные институты в целом, в то время как местную власть - через призму личного опыта общения. Именно этот фактор и определил результаты исследования, полученные благодаря работе Института социологии НАН Беларуси".

Результатом обращения в местные органы власти удовлетворены 78,2 % опрошенных. Тенденция демонстрирует позитивный опыт коммуникации граждан с представителями власти на местах.

Социологи отмечают рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Положительно по данному вопросу ответили 70,1 % респондентов. За годы своей работы ВНС положительно зарекомендовал себя в белорусском обществе.

Также в подавляющем большинстве белорусы считают себя счастливыми людьми и с оптимизмом смотрят в будущее.