Эксперты о том, какие профессии уйдут, где роботы заменят человека

Какие профессии уйдут, где в первую очередь роботы будут заменять человека, эксперты спрогнозировали в программе "Экономическая среда".

"В первую очередь это сварщики, грузчики, люди с монотонным трудом во всяких литейках, во всяких вредных производствах, химическом производстве. Это кодеры, как бы это странно ни звучало, их уже сейчас заменяет искусственный интеллект. Конечно, эти профессии будут заменяться, но все равно направление останется, считает первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Иван Вежновец.

"Куда отправлять ребенка учиться? В этих же сферы и направления, но только с учетом внедрения технологий, бизнес-анализа и выстраивания процесса. Все равно должен быть специалист, который понимает, как варить этот металл. Он не будет сам его варить, он будет программировать робота, чтобы тот его варил, и следить за ним. Это совсем другие условия труда и т. д. Может, эта профессия будет называться не сварщик, а оператор сварочных роботов, - предположил Иван Вежновец. - Но все равно технологические азы он должен знать. Поэтому надо начинать именно оттуда. А какие профессии исчезнут, покажет жизнь".

Play Экономическая среда | Белорусов заменят роботы? Внедрение высоких технологий в промышленность

Ученые из Академии наук также предположили, какие же специальности будут востребованными. Они считают, что это будет на стыке различных специальностей, т. е. междисциплинарные специальности, которые изучают различные сферы: как управлять различными процессами, как готовиться, как выстраивать стратегии. Среди профессий и направлений это все, что связано с биотехнологиями, с инженерами и проектировщиками робототехники, с кибербезопасностью, инженеры беспилотного транспорта и других направлений, медицинские специальности, продюсеры. Если говорить о специальностях, то это прикладная информатика, мехатроника, робототехника.

В ближайшие 10 лет кардинальных изменений на рынке труда не произойдет. Они будут настолько тонко эволюционными, что каждый найдет себе место.

"Среднесрочная перспектива - это выполнение задач, поставленных Всебелорусским народным собранием, - считает Иван Вежновец. - 100 роботов на 10 тыс. работающих, это если на макроуровне. А если на микроуровне, то хотелось бы, наверное, чтобы 1, максимум 2 человека управляли не предприятием, а как минимум каким-то производственным процессом, а все остальное автоматизировано. Тогда будет эффективность, тогда будет экономика".

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Любое развитие предприятия зависит от руководителя и от его смелых взвешенных решений. Поэтому инновационное развитие, приобретение оборудования, будь то роботизированный комплекс, либо новое технологическое оборудование, которое даст возможность старта производства новых видов продукции, чтобы стать более конкурентным, более современным. Вот это все звенья одной цепочки, это системное развитие нашей любой отрасли".

"Я надеюсь все-таки, что у нас будет создана целостная экосистема роботизации, где экономические стимулы будут сочетаться с развитием науки и промышленности для укрепления нашего технологического суверенитета", - считает первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Евгений Зенченко.

"В перспективе более широкое применение роботизации и внедрение новых технологий просто будет расширять его функционал. А какой функционал будет более востребован в той или иной отрасли, уже покажет время", - заключил заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Виталий Тульвинский.