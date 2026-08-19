Эксперты объяснили, почему блюда из белорусских продуктов в ресторанах стоят как из импортных

Пожалуй, не стоит возражать, что всех людей всегда волнуют цены в меню ресторанов и кафе. Эксперты в ток-шоу "Экономическая среда" объяснили, какие факторы влияют на размер чека и ценники в меню в большей степени, а также почему иногда блюда из белорусских ингредиентов стоят как импортный деликатес.

"Самый главный козырь в моем рукаве - использование исключительно белорусских продуктов. Я езжу по Беларуси, ищу уникальных фермеров, производителей, знакомлюсь с ними, выстраиваю логистику, что очень сложно сделать, особенно если это, образно говоря, фермер в Пинском районе, но он растит потрясающие томаты. Они качественные и не могут стоить дешево. И я знакомлюсь и выстраиваю логистическую цепочку", - рассказал о своем подходе шеф-повар ресторана новой белорусской кухни Артем Ракецкий.

Артем Ракецкий

Гость ток-шоу обратил внимание, что в его заведении всегда честные цены. Да, на вид она может быть высокой, но при этом посетитель получает правильную большую порцию, которую можно взять даже на двоих. К слову, сотрудники ресторана Артема Ракецкого всегда предлагают взять какое-либо блюдо на двоих и попробовать его. Так выйдет и сэкономить - стоимость поделится пополам, а посетителей устроит комфортная цена.

Факт Хороший и качественный продукт не может стоить дешево.

Кстати, стоимость позиций в меню формируется по нескольким критериям.

Используемое сырье.

Материалы.

Затраты на аренду помещения.

Коммунальные услуги.

Отчисления в Фонд заработной оплаты, то есть оплата труда с начислениями работников заведения.

Доминирует в структуре себестоимости сырье. И да, белорусская кухня - это не обязательно дорого, если работать с поставщиками, грамотно разрабатывать логистические цепочки и не увлекаться наценками.

"Нужно жонглировать меню. Смажни, например, могут быть по 16 белорусских рублей, есть блюда чуть дороже. Гость всегда может выбрать, что ему комфортно по кошельку либо чем он хочет насладиться сегодня", - отметил шеф-повар новой белорусской кухни.

Ресторанный критик, блогер, основатель проекта Koko.by. Павел Крамарь обратил внимание, что в Беларуси на 10 новых заведений закрывается всего лишь 2. Они не нашли своего покупателя.

Заметим, что шеф любого ресторана в первую очередь является менеджером, он должен правильно планировать меню и уметь закрывать практически все потребности гостей. Для этого создано много всяких форматов - и народный фастфуд, и мелкие точки общественного питания. В Беларуси, к слову, огромный рынок общепита на любой вкус, кошелек и под любую потребность.

Главное фото: magnific.com