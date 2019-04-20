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Эксперты анализирует ключевые моменты Послания Президента к белорусскому народу и парламенту

Приоритетные направления развития страны: цены, зарплаты и пенсии, миролюбивая внешняя политика, суверенитет и сильная экономика. В основе - внедрение в производство инноваций, развитие крупных промышленных предприятий (видео).


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