Эксперты: антитела к COVID-19 у легкопереболевших сохраняются минимум 90 дней

"У перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме антитела IgG достигают пикового уровня на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются минимум до 90 суток. У женщин старше 60 лет уровень образующихся специфических антител выше", - сообщили в лабораторной службе "Хеликс" со ссылкой на исследование, проведенное вместе с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова.

В исследовании приняли участие свыше 1 100 человек более чем из 20 регионов России.

В представительной выборке лишь у 0,9 % женщин и 0,8 % мужчин в возрасте от 18 до 44 лет спустя 30 суток после выявления инфекции не нашли иммуноглобулины. В других возрастных группах антитела обнаружились у всех участников.

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