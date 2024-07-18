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Эксперты: Беларусь поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы
В то время когда Запад проявляет агрессию, демонстрируя готовность к войне, а также закрывает границы для автомобилей с белорусскими номерами, наша страна поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы. Это отмечают эксперты.
Напомним, Беларусь объявила безвизовый режим для граждан 35 европейских стран.
Я могу понять логику этого решения. Это желание показать рядовым гражданам этих стран, что Беларусь и Россия не являются какими-то агрессивными режимами, что там живут такие же люди, которые просто отстаивают свой суверенитет. И конфликт идет не на уровне простых, допустим, австрийцев и белорусов, а на уровне правящих элит Запада, которые пытаются захватить, колонизировать наше государство.
Ответом на недружественность, на агрессию, на колкие и едкие выпады становятся дружеские объятия, товарищеская рука и открытые двери: заходите, заезжайте, смотрите. Беларусь становится такой площадкой для воссоединения семей в регионе, где прибалты могут увидеться с россиянами на нейтральной площадке, хотя эта площадка и демонизируется официозом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Тем не менее, расширенная инициатива будет работать против этой антироссийской, антибелорусской пропаганды. Люди едут, люди своими глазами видят, что происходит.
В какой-то степени это самая настоящая ядерная информационная бомба. В силу того, что на Западе гражданам рассказывают о закрытости России и Беларуси, говорят о том, что мы не имеем никакого отношения к "цивилизованному" миру. Появившаяся у европейцев возможность посетить Республику Беларусь сможет перевернуть сознание тех людей, которые решатся на эту поездку. Поэтому с точки зрения позиционирования государства, как открытого для любых международных связей, решение белорусского руководства мне представляется правильным.
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