Эксперты: Беларусь поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы

В какой-то степени это самая настоящая ядерная информационная бомба. В силу того, что на Западе гражданам рассказывают о закрытости России и Беларуси, говорят о том, что мы не имеем никакого отношения к "цивилизованному" миру. Появившаяся у европейцев возможность посетить Республику Беларусь сможет перевернуть сознание тех людей, которые решатся на эту поездку. Поэтому с точки зрения позиционирования государства, как открытого для любых международных связей, решение белорусского руководства мне представляется правильным.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН