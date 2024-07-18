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Эксперты: Беларусь поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы

В то время когда Запад проявляет агрессию, демонстрируя готовность к войне, а также закрывает границы для автомобилей с белорусскими номерами, наша страна поддерживает параметры дружеского добрососедства, открывая свои двери для жителей Европы. Это отмечают эксперты.

Напомним, Беларусь объявила безвизовый режим для граждан 35 европейских стран.


 Я могу понять логику этого решения. Это желание показать рядовым гражданам этих стран, что Беларусь и Россия не являются какими-то агрессивными режимами, что там живут такие же люди, которые просто отстаивают свой суверенитет. И конфликт идет не на уровне простых, допустим, австрийцев и белорусов, а на уровне правящих элит Запада, которые пытаются захватить, колонизировать наше государство.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

 Ответом на недружественность, на агрессию, на колкие и едкие выпады становятся дружеские объятия, товарищеская рука и открытые двери: заходите, заезжайте, смотрите. Беларусь становится такой площадкой для воссоединения семей в регионе, где прибалты могут увидеться с россиянами на нейтральной площадке, хотя эта площадка и демонизируется официозом Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Тем не менее, расширенная инициатива будет работать против этой антироссийской, антибелорусской пропаганды. Люди едут, люди своими глазами видят, что происходит.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства BaltNews


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В какой-то степени это самая настоящая ядерная информационная бомба. В силу того, что на Западе гражданам рассказывают о закрытости России и Беларуси, говорят о том, что мы не имеем никакого отношения к "цивилизованному" миру. Появившаяся у европейцев возможность посетить Республику Беларусь сможет перевернуть сознание тех людей, которые решатся на эту поездку. Поэтому с точки зрения позиционирования государства, как открытого для любых международных связей, решение белорусского руководства мне представляется правильным.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

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