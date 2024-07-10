Эксперты: Беларусь уверенно следует курсу экономической и социальной стабильности

Президентская форма правления в этом отношении более честна с народом, с избирателями, и Беларусь здесь один из наиболее ярких примеров эффективности президентской системы, можно сказать, даже ее эталон. Ведь Александр Григорьевич в 1994 году шел на выборы с очень ясной, четкой, понятной программой, и он один из немногих на постсоветском пространстве политиков, кто тогда эту программу взялся последовательно выполнять и выполнил.

Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru