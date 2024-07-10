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Эксперты: Беларусь уверенно следует курсу экономической и социальной стабильности
Беларусь уверенно следует курсу экономической и социальной стабильности. Это отмечают эксперты. Благодаря белорусскому лидеру страна сумела сохранить национальную самобытность и выстроить самостоятельную внешнюю политику.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):Политика, которую проводил и проводит Александр Григорьевич, стала спасительной для Беларуси, потому что именно благодаря Президенту и правильно выбранному им курсу Беларусь сегодня является одной из ведущих стран мира, находится на передовых рубежах. Александр Григорьевич принял стратегическое решение, когда решил сохранить реальный сектор экономики, то есть все производственные мощности, все заводы, все предприятия, которые находились на территории Республики Беларусь, и именно они стали основой экономики страны и основой ее мощи.
"Потому что в те годы, когда в других странах заводы разбирали по винтикам и на их месте возводили торговые центры, Александр Григорьевич сохранил промышленный потенциал республики, и в этом его колоссальная историческая в первую очередь заслуга как перед нынешним поколением белорусских граждан, так и перед всеми будущими поколениями", - подчеркнул Манойло.
Президентская форма правления в этом отношении более честна с народом, с избирателями, и Беларусь здесь один из наиболее ярких примеров эффективности президентской системы, можно сказать, даже ее эталон. Ведь Александр Григорьевич в 1994 году шел на выборы с очень ясной, четкой, понятной программой, и он один из немногих на постсоветском пространстве политиков, кто тогда эту программу взялся последовательно выполнять и выполнил.
"Сильное президентство является антидотом для дестабилизации страны, антидотом от погружения ее в хаос. Если бы в середине 90-х у Украины был свой Лукашенко, то сейчас у Украины не было бы такой катастрофы", - отметил политолог.
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