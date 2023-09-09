Эксперты: белорусское общество стало более сплоченным

Людей волнуют вопросы нашего государственного устройства, перспектив развития нашей страны, их волнует, не повторится ли у нас 2020 год, как мы будем социализировать молодежь и на каких принципах и ценностях ее воспитывать. Все эти вопросы свидетельствуют о зрелости гражданского общества, о том, что люди понимают, в чем состоит прогресс белорусского общества, в чем состоит его будущее и на чем делать ставку в ежедневном труде.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"