3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперты: белорусское общество стало более сплоченным
Патриотизм, развитие независимой Беларуси, роль Дня народного единства. Путешествие по стране продолжает народный форум "Беларусь адзіная".
Накануне его принимал Светлогорск. Лидеры крупнейших политических объединений встретились с общественностью Гомельского региона, чтобы открыто - в формате доверия - обсудить важнейшие аспекты политической и экономической жизни страны. А еще - услышать вопросы, которые волнуют людей. Эксперты отмечают: белорусское общество стало более сплоченным, наблюдается тесное взаимодействие гражданского общества и власти. Все активнее свою созидательную деятельность проявляют реальные партии. Самое время не только оценивать изменения внутриполитической и экономической жизни страны, анализировать пройденный путь, еще важно говорить о повестке будущего. Нашей стране предстоит провести крупные избирательные кампании. Общество готово идти дальше в построении независимого государства.
Людей волнуют вопросы нашего государственного устройства, перспектив развития нашей страны, их волнует, не повторится ли у нас 2020 год, как мы будем социализировать молодежь и на каких принципах и ценностях ее воспитывать. Все эти вопросы свидетельствуют о зрелости гражданского общества, о том, что люди понимают, в чем состоит прогресс белорусского общества, в чем состоит его будущее и на чем делать ставку в ежедневном труде.
Это, наверное, и есть целостность и сплоченность нашей страны, это показывать насколько мы мирны, едины, дружелюбны. Патриотизм - это принятие себя, гражданина страны, это любовь к своей Родине и, конечно, активная гражданская позиция, которую несем.
Мы говорим о действенном патриотизме на этих диалоговых площадках, и, конечно, это все через созидательный труд. Мы знаем, как бережно Гомельщина относится к сохранению исторической памяти. Здесь мы вместе вырабатываем те подходы, которые могут быть использованы в молодежной аудитории.
"Беларусь адзіная" собирает патриотов по всей стране. Светлогорск стал третьим городом. В понедельник эстафету подхватит Орша. Завершится республиканская акция 17 сентября - в День народного единства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей