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Эксперты: белорусское общество стало более сплоченным

Патриотизм, развитие независимой Беларуси, роль Дня народного единства. Путешествие по стране продолжает народный форум "Беларусь адзіная".

Накануне его принимал Светлогорск. Лидеры крупнейших политических объединений встретились с общественностью Гомельского региона, чтобы открыто - в формате доверия - обсудить важнейшие аспекты политической и экономической жизни страны. А еще - услышать вопросы, которые волнуют людей. Эксперты отмечают: белорусское общество стало более сплоченным, наблюдается тесное взаимодействие гражданского общества и власти. Все активнее свою созидательную деятельность проявляют реальные партии. Самое время не только оценивать изменения внутриполитической и экономической жизни страны, анализировать пройденный путь, еще важно говорить о повестке будущего. Нашей стране предстоит провести крупные избирательные кампании. Общество готово идти дальше в построении независимого государства.

Людей волнуют вопросы нашего государственного устройства, перспектив развития нашей страны, их волнует, не повторится ли у нас 2020 год, как мы будем социализировать молодежь и на каких принципах и ценностях ее воспитывать. Все эти вопросы свидетельствуют о зрелости гражданского общества, о том, что люди понимают, в чем состоит прогресс белорусского общества, в чем состоит его будущее и на чем делать ставку в ежедневном труде.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"
Это, наверное, и есть целостность и сплоченность нашей страны, это показывать насколько мы мирны, едины, дружелюбны. Патриотизм - это принятие себя, гражданина страны, это любовь к своей Родине и, конечно, активная гражданская позиция, которую несем.
Яна Нициевская, представитель БРСМ
Мы говорим о действенном патриотизме на этих диалоговых площадках, и, конечно, это все через созидательный труд. Мы знаем, как бережно Гомельщина относится к сохранению исторической памяти. Здесь мы вместе вырабатываем те подходы, которые могут быть использованы в молодежной аудитории.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

"Беларусь адзіная" собирает патриотов по всей стране. Светлогорск стал третьим городом. В понедельник эстафету подхватит Орша. Завершится республиканская акция 17 сентября - в День народного единства.

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